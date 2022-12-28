СК начал проверку после падения строительного автокрана в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку после падения строительного автокрана. Инцидент произошел 28 декабря 2022 года в Красногвардейском районе города. По время строительных работ опрокинулся строительный автокран. Пострадал водитель. Об этом рассказали в ведомстве.

- Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания строительного автокрана 28 декабря 2022 года при ведении строительных работ на Усманском переулке, в результате чего водитель оказался зажатым в кабине, - сообщили в комитете.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС, которые вызволяют водителя из кабины, а также следственного комитета, которые осматривают сам автокран.

Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.