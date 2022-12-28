Колесов пообещал морозы на Крещение в Петербурге

Крещенские морозы будут! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый год петербуржцы встретят с дождем и плюсовой температурой, но крещенские морозы все же будут. Скорее всего. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Прогноз на праздники: крещенские морозы скорее всего придут, но рождественских ждать не стоит. После 2 января начнет постепенно холодать, температура окажется близкой к климатической норме, - отметил синоптик.

До середины месяца температура будет колебаться от ноля градусов днем до -8 ночью. Рождество ожидается умеренно прохладным, термометры покажут около -4 градусов. А вот с 15 января их столбики пойдут резко вниз.

Самым холодным днем станет 18 число, когда ночная температура опустится до -14 градусов, а днем будет около -6. Морозным окажется и ночь на Крещение, а потом снова начнет теплеть. 21 января средние показатели превысят климатическую норму. Но к концу месяца снова похолодает.

Что касается осадков, то их объем немного превысит норму.