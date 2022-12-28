Собака загрызла кошку в багажном отсеке самолета Петербург-Калининград Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткая трагедия произошла на борту самолета Санкт-Петербурга в Калининград, который летел рейсом FV6325. Собака загрызла насмерть кошку во время полета. Оба животных находились в багажно-грузовом отсеке. Подробности 28 декабря 2022 года сообщила авиакомпания «Россия».

- В багажно-грузовом отсеке самолета работники аэропорта обнаружили немецкого охотничьего терьера вне перевозочной клетки. По итогам визуального осмотра было установлено, что во время полета перевозящейся собакой была нарушена целостность переноски. По стечению обстоятельств этим рейсом в багажно-грузовом отсеке самолета перевозилась клетка с кошкой. При этом изначально визуального контакта между кошкой и собакой не было, переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека воздушного судна, - сообщили в авиакомпании.

В авиакомпании заверили, что при погрузке клеток в Пулково переноски были закрыты.

- Авиакомпания «Россия» в очередной раз обращается к пассажирам, путешествующим с питомцами, использовать только сертифицированные переноски и клетки, предназначенные для перевозки животных, соответствующие характеристикам перевозимого животного и имеющие запасы прочности каждого элемента конструкции.