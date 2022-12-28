Омбудсмен попросила обеспечить безопасность детей в Петербурге в новогодние праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина попросила обеспечить безопасность детей во время новогодних праздников. Традиционно на зимних каникулах увеличивается количество происшествий с детьми. Поэтому взрослым надо дополнительно позаботиться о том, чтобы в ребятами ничего не приключилось.

- С 31 декабря по 10 января 2022 года в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступала оперативная информация о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию или оказавшихся в лечебных учреждениях. За эти дни в городе пострадало более ста детей, - рассказали в пресс-службе омбудсмена.

За прошлые каникулы 41 ребенок попал в больницу с с отравлением. Причем, 18 ребят оказались с алкогольным отравлением. Еще 35 детей получили травмы различной степени тяжести, 18 из них были госпитализированы.

Также в праздники увеличивается количество ДТП с детьми. Поэтому рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды.