Пробки в 8 баллов сковали движение в Петербурге вечером 28 декабря

8-балльные пробки сковали Петербург 28 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова пробки. К пяти часам вечера 28 декабря 2022 года заторы на дорогах достигли 8 баллов, что на два балла больше, чем обычно в это время. Оно и не удивительно, ведь на носу Новый год.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис "Яндекс".

На данный момент очень плотная пробка наблюдается на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Пробка растянулась на 7,7 километров. В ней можно потерять больше часа, в то время, как обычно этот участок можно проехать за 18 минут.

Помимо этого неожиданно плотное движение сейчас на Витебском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 9 баллов. Также очень тяжело проехать по Софийской улице от Колпинского шоссе до улицы Труда. Пробка растянулась на 5,7 километров. В ней можно простоять больше трех часов.