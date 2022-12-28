Новые единые квитанции ЖКХ в Петербурге введут с 9 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 9 января 2023 года в Санкт-Петербурге начнет работать новый «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга». Именно благодаря нему город перейдет на новые единые квитанции ЖКХ. Переход будет постепенным, не сразу. График перехода будет сформирован в первом квартале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- В январе 2023 года и до момента объединения всех услуг в одну квитанцию жители Санкт-Петербурга будут получать счета в привычном для них формате – белый платежный документ и розовую квитанцию. Важно отметить, что ввод нового платежного документа будет поэтапный, по районам. Это необходимо для минимизации технических ошибок, - сообщили в пресс-службе.

Важно, что оплата квитанций будет без комиссии. Личные кабинеты «ВЦКП» и «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» сохранятся, но при переходе на сайт пользователя будет автоматически переадресовывать на новый сайт «ЕИРЦ Санкт-Петербурга».