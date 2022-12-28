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НовостиАвто28 декабря 2022 15:57

Пробки в 8 баллов сковали Петербург вечером 28 декабря

Несколько заторов образовались в разных районах города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Несколько заторов образовались в разных районах города

Несколько заторов образовались в разных районах города

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восьмибалльные пробки сковали Петербург вечером в среду, 28 декабря. Так дорожную обстановку оценил сервис Яндекс.Пробки. Жители Северной столицы вынуждены часами находиться в машине, вместо того, чтобы скорее оказаться дома и отдохнуть после рабочего дня.

- Как обычно, много заторов образовались в самом центре Петербурга. В обоих направлениях встала главная улица города, Невский проспект. Длинная пробка продолжается на Заневском проспекте, - сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Не повезло тем, чей путь домой проложен через Литейный проспект, Лиговский проспект, улицу Некрасова и улицу Жуковского. Там приходится долго постоять. Пробки также на Суворовском проспекте и 2-ой Советской улице. Сильный затор на Садовой улице.