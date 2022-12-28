Волонтеры ищут 16-летнюю девушку, которая пропала в Петербурге больше месяца назад

16-летняя девушка пропала в Петербурге

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 16-летнюю девушку, которая пропала в Петербурге больше месяца назад. Ориентировка с ее фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девушка 2006 года рождения пропала в Петербурге 8 ноября. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей молодой петербурженки – 165 сантиметров. Она худощавого телосложения. Глаза карие, а волосы – темные с рыжими концами. В день исчезновения на ней предположительно была светло-зеленая куртка, серые спортивные штаны, белые кроссовки и голубая кепка.

К особым приметам 16-летней девушки относятся татуировки на пальцах обоих рук. Волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски петербурженки.