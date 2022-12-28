Долг петербуржцев по коммунальным платежам за 2022 год составил более 2 млрд рублей

Специалисты разбирались в 3,3 миллионах исполнительных производств Фото: Артем КИЛЬКИН

За 2022 год должники Петербурга заплатят более 33,5 миллиардов рублей. Такую статистику за 11 месяцев приводит ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу. Специалисты разбирались в 3,3 миллионах исполнительных производств.

- Более 5 миллиардов рублей взыскали в пользу физлиц. Более 18 миллиардов – в пользу юрлиц. Работодатели выплатят почти 200 миллионов рублей задолженности по зарплате, - пишет «Петербургский дневник».

Бюджет государства за этот период пополнился на 905 миллионов рублей – это сумма исполнительского сбора за невыплаченные долги. Петербуржцы за год получили множество штрафов. Общая сумма по ним составляет 875 миллионов рублей.

Долг жителей Петербурга по коммунальным платежам составит более 2,1 миллиарда рублей. Сумма долга по алиментам достигла 115 миллионов рублей.