Суд назначил петербуржцу 4,5 года колонии за нападение на незнакомку в подъезде

Суд назначил петербуржцу 4,5 года колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который напал на девушку в подъезде. Инцидент случился в марте этого года на проспекте Науки в Петербурге. 23-летняя девушка зашла в парадную, а незнакомец напал на нее со спины, схватил за шею и требовал деньги.

- Девушка очень сильно испугалась и из-за этого упала в обморок. А злоумышленник начал ее обыскивать. В этот момент в парадную зашел другой житель дома. Тогда преступник испугался и убежал, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «разбой». Суд назначил мужчине 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Это время злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.