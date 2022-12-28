Пассажира такси зажало в машине из-за ДТП на Петровской набережной в Петербурге

В массовой аварии столкнулись пять автомобилей. Фото: vk.com/spb_today

Очередное массовое ДТП произошло в Петербурге на Петровской набережной вечером 28 декабря. В аварии поучаствовали, как минимум, пять автомобилей. По предварительной информации, в происшествии не обошлось без пострадавших.

- В машине такси на заднем сидении кого-то зажало, - сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Также, свидетели случившегося сообщили, что в аварии столкнулись КамАЗ, каршеринг и три обычные легковые машины. Судя по опубликованным кадрам, на место происшествия приехали автомобили скорой помощи и пожарных. Спасатели, вероятно, помогали застрявшему пассажиру такси выбраться из машины.

По сообщению очевидцев, ДТП на этой дороге крайне удивительны. Разгоняться там негде: слишком часто пешеходные переходы. Чаще всего дорога пустая, и движение по ней не отличается особой интенсивностью.