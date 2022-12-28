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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 18:52

Пожарные за 15 минут потушили здание на Дунайском проспекте в Петербурге

На место происшествия приезжали две пожарные машины
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место происшествия приезжали две пожарные машины

На место происшествия приезжали две пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Московском районе Петербурга вечером в среду загорелась бытовка. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Дунайском проспекте поступило в 21:20. На место происшествия сразу отправились спасатели и специальная техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Размер полыхающей бытовки составил 2 на 6 метров. Пламя охватило здание по всей площади. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Спасатели смогли ликвидировать возгорание за несколько минут. В 21:36 огня уже не было.

На место происшествия приезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причину и обстоятельства случившегося будут выяснять дознаватели.