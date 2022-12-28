Петербуржец, жестоко убивший своего знакомого, проведет в колонии 6,5 лет

Суд вынес приговор жителю Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который жестоко убил своего знакомого. Инцидент случился в феврале этого года. Два петербуржца начали конфликтовать прямо на улице на Морской набережной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Подсудимый из-за неприязни к оппоненту несколько раз ударил его ножом в разные жизненно важные органы. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

На злоумышленника возбудили уголовного дело по статье «убийство». Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.