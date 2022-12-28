Спасатели тушили пожар в трехкомнатной квартире на улице Коммуны в Петербурге

На место пожара выезжали две пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира загорелась в Красногвардейском районе Петербурга вечером в среду, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Коммуны поступило в 23:05. На место происшествия сразу выехали спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные, приехавшие после вызова, установили, что возгорание произошло на кухне, площадь которой 17 квадратных метров. Площадь пожара при этом составила всего три квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 23:24.

По предварительной информации, в происшествии никто из жильцов квартиры не пострадал. На место пожара выезжали две пожарные машины и десять спасателей. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.