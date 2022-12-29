Снег и до -5 градусов будет в Ленобласти 29 декабря

Небольшой снег пройдет в Петербурге и Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области в четверг, 29 декабря. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Скорость ветра разных направлений составит от трех до десяти метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем будет от 0 до -5 градусов, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в четверг в Петербурге. Синоптики прогнозируют местами слабый снег. Ночью температура воздуха составит от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до -3 градусов. Ожидается повышение атмосферного давления. На дорогах будет гололедица.