Слабый снег и до -3 градусов обещают в Петербурге в четверг, 29 декабря

Небольшой снег и гололед обещают на четверг. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последний морозный день 2022 года наступил в Петербурге. 29 декабря синоптики еще обещают минусовую температуру и небольшой снежок. А уже 30 числа, под самые праздники, не ко времени начнется оттепель. И снова все раскиснет. Но это будет завтра. А пока- небольшой минус и гололед.

- В четверг в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура составит -1...-3 градуса, - сообщает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление пойдет вверх, но все равно останется ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Водителей и пешеходов снова предупреждают о гололедице. На дорогах скользко, поэтому переходить улицу надо очень осторожно. В таких условиях машина моментально остановиться не может.

Гололед сохранится и на завтрашние сутки. Но если в ночь на 30 декабря еще будет -1...-3, то уже днем столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса.