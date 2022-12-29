16-летнюю пропавшую школьницу почти два месяца ищут в Петербурге

В Петербурге ищут попавшую школьницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и волонтеры ищут в Петербурге 16-летнюю девушку, которая еще в начале ноября ушла из дома и до сегодняшнего дня не вернулась назад. Ориентировка с приметами школьницы опубликована в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

- Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, на концах окрашены в рыжий цвет. Глаза карие. Особые приметы: татуировки на пальцах обеих рук, - говорится в описании.

Девушка предположительно была одета в светло-зеленую куртку, серые спортивные штаны, белые кроссовки. На голове - голубая кепка.

При этом в комментариях к публикации на странице поисковиков ВКонтакте бывшие одноклассники девушки написали, что видели ее в 20-х числах декабря в поликлинике, куда класс водили на флюорографию. Сейчас эта информация проверяется.