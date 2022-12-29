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НовостиОбщество29 декабря 2022 6:20

Циклон «Керстин» придет в Петербург на смену «Изабель»

Из-за этих «сестричек» Новый год придется встречать под зонтом и с плюсовой температурой
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге снова гололед.

В Петербурге снова гололед.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один циклон - «Изабель» - покидает Петербург, но на смену ему уже идет другой - «Керстин». Эта «дама» продолжит дело своей «сестры» и начнет еще больше поднимать температуру перед наступлением Нового года. В результате, в праздничную ночь на термометрах жителей Северной, если можно так сказать, столицы, будет уверенный плюс.

- Сегодня город постепенно окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Днем в четверг ожидается слабый снег, на дорогах - гололедица. Температура пока будет отрицательной, до -3 градусов. Но уже завтра синоптики обещают до +2 днем. А в ночь с 31 декабря на 1 января прогноз дает до +3 градусов. И возможные осадки в виде дождя.

Минусовая температура вернется 2 января. И уже весь следующий месяц будет умеренно морозным.