Циклон «Керстин» придет в Петербург на смену «Изабель»

В Петербурге снова гололед. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один циклон - «Изабель» - покидает Петербург, но на смену ему уже идет другой - «Керстин». Эта «дама» продолжит дело своей «сестры» и начнет еще больше поднимать температуру перед наступлением Нового года. В результате, в праздничную ночь на термометрах жителей Северной, если можно так сказать, столицы, будет уверенный плюс.

- Сегодня город постепенно окажется под влиянием передней части очередного атлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, - сообщает метеоцентр «Фобос».

Днем в четверг ожидается слабый снег, на дорогах - гололедица. Температура пока будет отрицательной, до -3 градусов. Но уже завтра синоптики обещают до +2 днем. А в ночь с 31 декабря на 1 января прогноз дает до +3 градусов. И возможные осадки в виде дождя.

Минусовая температура вернется 2 января. И уже весь следующий месяц будет умеренно морозным.