75% петербуржцев негативно оценили влияние событий 2022 года на свою карьеру

75% петербуржцев заявили, что в 2022 году их карьера показала негативный крен. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три четверти работающих петербуржцев заявили, что минувший год негативно повлиял на их карьеру. Это самый высокий показатель по России. В Москве влияние санкций, введенных из-за СВО и другие события 2022 года, негативно оценили 68% горожан.

- Однозначно негативное влияние на карьеру испытали 57% петербуржцев, что на 10% больше, чем в среднем по России. При этом в общем негативную оценку влиянию событий этого года дали 75% петербуржцев, это самый высокий показатель по стране, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Мужчины были более активны в негативных оценках, чем женщины.

Положительные изменения заметили лишь три процента горожан. Еще 21% не заметил никакого влияния на свою карьеру или на деятельность работодателя. Меньше всего события 2022 года повлияли на работников бухгалтерской сферы и медиков. Сильнее всего жизнь и работа изменилась в сфере СМИ, развлечений и искусства.