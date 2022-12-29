Рекордное тепло в новогоднюю ночь в Петербурге принесет циклон Liddy

Циклон Liddy принесет рекордное тепло в Петербург в новогоднюю ночь Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый год все ближе и ближе, а погода в Санкт-Петербурге жарче и жарче. Последние дни декабря в городе стоит оттепель, лишь иногда температура воздуха опускается ниже нуля. Однако в новогоднюю ночь в Северной столице будет тепло, слякотно и дожди. А днем 1 января 2023 года погода и вовсе может побить рекорд тепла. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Уже появился четвертый циклон «Liddy», который сегодня будет подходить с океана к Англии, а к новогодней ночи доберется и до нас. Но и это еще не все, сразу после Нового года, днем 1 числа, намечается еще один циклон, который принесет такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум, - рассказал синоптик.

Так, пока что рекорд принадлежит 1 января 2017 года, когда температура воздуха в Петербургу поднялась до плюс 4,5 градусов.