Петербуржцы задержали двух подростков-грабителей в центре города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое подростков пытались ограбить пункт выдачи одного интернет-магазина. Однако у мальчиков не получилось украсть чужие подарки, так как их задержали посетители пункта выдачи. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе вечером 28 декабря 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером около 19:10 часов в пункт выдачи интернет-заказов в Спасском переулке зашли двое молодых людей, где в присутствии 20-летней менеджера по продажам пытались открыто похитить товар, но были задержаны находившимися в помещении гражданами до прибытия полицейских. Товар возвращен, - рассказал источник.

Известно, что подростки приехали в Петербург из Узбекистана осенью 2021 года. Но на данный момент нигде не учатся. На миграционном учете в Петербурге и Ленобласти также не состоят. Возбуждено уголовное дело.