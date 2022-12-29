Водитель каршеринга обстрелял из винтовки дверь жилого дома в Петербурге

Водитель каршеринга стрелял по двери парадной жилого дома в Невском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель каршеринга обстрелял дверь жилого дома из пневматической винтовки. Подозрительного мужчину заметили днем 28 декабря 2022 года у дома 142 на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе. Он сидел в припаркованном автомобиле и стрелял по двери парадной дома. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Местные жители сделали мужчину замечание, но он продолжал стрелять. Тогда очевидцы вызвали полицию, - рассказал источник.

Стражи порядка задержали мужчину. Им оказался 29-летний безработный местный житель. У него изъяли пневматическую винтовку и коробку с пульками. Также у стрелка нашли два пакетика с неизвестным веществом коричневого цвета и два шприца с жидкостью, которые направлены на экспертизу.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.