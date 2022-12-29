При взрыве на заводе «Технолог» в Петербурге пострадали два человека

Экстренные службы работают на месте ЧП на заводе "Технолог" в Рыбацком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве на территории завода «ФГУП СКТБ Технолог» в Петербурге. Инцидент произошел утром 29 декабря в промзоне в Рыбацком, где расположено предприятие.

- Предварительно, взорвались баллоны. Ничего особенно серьезного, - сообщил источник «КП-Петербург». - Территория завода закрытая, там работают свои экстренные службы.

Известно, что завод занимается производством химических и фармацевтических составов, а также испытаниями взрывчатых веществ.

Точное количество пострадавших, их состояние, а также причины произошедшего, уточняются.