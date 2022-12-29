«Теплосеть» перешла в режим повышенной готовности в Петербурге на новогодние праздники

В праздничные дни «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности / Фото: Теплосеть

Санкт-Петербург готовится к встрече Нового года, а также длинным новогодним праздникам. Так, компания "Теплосеть" готовится перейти в режим повышенной готовности на время длинных выходных, чтобы обеспечить надежное тепло в домах горожан. Так, режим повышенной готовности объявлен с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года рассказали в компании.

- В компании организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтно-восстановительных бригад, обеспечен особый контроль за работой оборудования тепловых сетей, осуществляющих теплоснабжение важнейших объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры города, - рассказали в компании.

Весь ремонтный персонал уже обеспечили дополнительной спецтехникой и аварийным запасом топлива.

Горожанам напомнили, что приближаться к местам парения и вытекания горячей воды очень опасно. При аварии следует звонить по телефону 004 или 112.