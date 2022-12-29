Суточная очередь из грузовиков скопилась на российско-эстонской границе в Ивангороде

На границе с Эстонией в Ивангороде скопилась суточная очередь. Фото: ФТС РФ.

В ФСБ предупредили петербуржцев об очередях на границе России и Эстонии в Ивангороде. Сейчас турпотока тут почти нет, но те, кто имеют право проезда в ЕС через Эстонию, могут столкнуться с долгим ожиданием.

- В декабре на автомобильном пункте пропуска «Ивангород» отмечаются скопления до 160 единиц грузового автотранспорта, следующего на выезд из РФ, при пропускной способности 200 машин в сутки в обоих направлениях (въезд/выезд), - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

И это в обычные дни. А в праздники поток возрастает в том числе за счет легковых машин туристов, имеющих право проезда в Европу и Россию. Путешествующих убедительно просят заранее проверять все документы и быть готовыми к длительному ожиданию а границе.

- Число граждан и легкового транспорта зачастую превышает суточную пропускную способность поста, - отмечают в ФСБ.