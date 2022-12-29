ГИБДД предупредила водителей Петербурга и Ленобласти об опасности на дорогах

Госавтоинспекция призвала водителей к осторожности в связи с обледенением дороги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей быть осторожными на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из-за непогоды и температурных скачков 29 декабря 2022 года на дорогах образовался опасный гололед, который может стать причиной серьезных аварий.

- Непогода может привести к возникновению дорожных аварий. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта. Особую осторожность стоит проявлять проезде мостов и путепроводов, - отметили в пресс-службе ГИБДД города.

Автомобилистам рекомендует выбирать скоростной режим, при котором тормозной путь будет небольшим. А неопытным водителям лучше вовсе отказаться от поездок на машине и пересесть на общественный транспорт.