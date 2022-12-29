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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:38

3-летний ребенок получил тяжелые переломы черепа в ДТП на КАД

Малыша госпитализировали в реанимацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
3-летний малыш серьезно пострадал в ДТП.

3-летний малыш серьезно пострадал в ДТП.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

3-летний ребенок получил тяжелые травмы в ДТП на петербургской кольцевой автодороге. Авария произошла поздно вечером 28 декабря в Ломоносовском районе. «Тойота», в которой ехала семья с ребенком, врезалась в отбойник на 94-м километре внутреннего кольца КАД.

- 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Карина», не справилась с управлением и совершила наезд на силовое ограждение. После чего в ее машину врезались два других автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что женщина не стала ждать скорую и на попутке повезла сына в больницу. Там малышу диагностировали переломы черепа, его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Саму автомобилистку также положили в больницу, ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

38-летний глава семьи, бывший пассажиров «Тойоты», остался на месте ДТП и дождался полиции. После оказания помощи врачами, он отказался от госпитализации.