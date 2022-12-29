Следственный комитет начал проверку после взрыва на заводе «Технолог» в Петербурге / Фото: СК СПб

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку после взрыва заводе «Технолог» в Невском районе города. ЧП произошло утром 29 декабря 2022 года на территории закрытого производства в промзоне в Рыбацком. Предварительно, взорвались баллоны. В итоге пострадали два человека.

- 29 декабря на одном из предприятий Санкт-Петербурга, расположенном в Невском районе произошел выброс энергии, в результате чего пострадали два работника, которые госпитализированы в больницу, где им оказывается медицинская помощь, - рассказали в следственном комитете города.

Сейчас следователи находятся на производстве и осматривают место происшествия, а также устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.