Суд Петербурга приостановил разрешение на реконструкцию дома Басевича

Суд приостановил разрешение на реконструкцию дома Басевича Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приостановил действие разрешения на строительство на месте Дома Басевича. Об этом 29 декабря 2022 года сообщило сообщество "SOS СПб СНОС". Ранее планировалось, что на этом месте будет проходить строительство для Академии танца Бориса Эйфмана, а также его театра балета.

- Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство на месте Дома Басевича и соседнего сквера на Большой Пушкарской, 7 и 9. Любые работы, в том числе и на территории детского садика, здание которого, увы, уже варварски уничтожено в последние дни по заказу Эйфмана, незаконны. При первых поползновениях вызываем полицию и приставов, - говорится в сообщении.

Напомним, что бывший детский сад снесли в середине декабря. В октябре 2022 года Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством после того, как он несколько раз горел за последние годы. Тем не менее, проект по созданию академии остается в силе.