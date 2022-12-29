В новый поезд «Балтиец» в метро Петербурга установили USB-разъемы

Первый поезд «Балтиец» оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый поезд «Балтиец», который недавно начал курсировать по метрополитену Санкт-Петербурга, оснастили USB-разъемами. Установить разъемы для зарядки гаджетов поспросили сами жители Петербурга на официальной странице в социальной сети губернатора Александра Беглова. Об этом 29 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Первый поезд «Балтиец» с разъемами для подзарядки сегодня вышел на линию. В каждом вагоне установлено по восемь устройств. Благодаря им одновременно подзарядить смартфон или планшет смогут 64 пассажира, - рассказали в городской администрации.

Все новые вагоны, которые в будущем будут приходить в Петербург, так же будут оборудованы USB-разъемами. Напомним, что до 2031 года Петербург получит 950 вагонов поезда модели «Балтиец» в рамках полного обновления подвижного состава метрополитена.