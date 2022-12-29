120 домов на Васильевском острове остались без тепла и горячей воды из-за прорыва трубы

На Васильевском острове 120 домов остались без тепла и горячей воды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй за три дня прорыв теплосети произошел на Васильевском острове. Сначала прохудилась труда на 6-й линии, а теперь кипяток полился на Среднем проспекте. По словам местных жителей, без тепла и горячей воды сидят 120 домов.

- В 10 утра авария произошла у дома 28/29 по Среднему проспекту В.О. К сожалению, там нет технической возможности подать тепло и горячую воду по резервной схеме. На месте работают наши аварийные бригады. Завершить работы планируется до 23:00, но мы надеемся, что получится раньше, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе АО «Теплосеть СПб».

При этом жители исторической части Васильевского острова жалуются, что благ цивилизации у них нет уже три дня.

- В два часа ночи сегодня стояли над ямой на 6-й линии, 19 и матерились. И жаловались, что не знают что делать, - сообщают читатели «Комсомолки».

В «Теплосети» отметили, что, возможно, это работает управляющая компания. Поэтому кое-где вода до квартир еще не дошла.