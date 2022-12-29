Экс-председатель горсовета Петрозаводска получил 15 лет колонии и 100 млн рублей штрафа за взятки

В Карелии осудили бывшего председателя горсовета Петрозаводска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Карелии суд огласил приговор в отношении бывшего председателя городского совета Петрозаводска, которого обвиняли во взяточничестве. По версии следствия, мужчина использовал свое положение в том числе для приобщения к красивой жизни.

- Осуществлял поездки в служебные командировки в вагонах более высокого класса, что не предусмотрено законодательством, - сообщает пресс-служба карельского управления СК России.

Но это лишь «пустяк» на 180 тысяч рублей в списке более крупных эпизодов. Так, за разрешение на строительство элитного жилого комплекса чиновник выбил от застройщика скидку на три квартиры общей суммой 8,6 миллиона рублей. Недвижимость позднее приобрела сожительница главы горсовета.

Еще 1,5 миллиона обвиняемый получил наличными. Также за решение вопросов, связанных со строительством. за все это суд дал мужчине 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Плюс 100 миллионов рублей штрафа.