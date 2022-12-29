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НовостиОбщество29 декабря 2022 12:14

Дорожные и коммунальные службы Петербурга будут работать в новогодние праздники без выходных

Также будут дежурить 12 аварийных бригад
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В новогодние праздники дорожные и коммунальные службы Петербурга будут работать без выходных

В новогодние праздники дорожные и коммунальные службы Петербурга будут работать без выходных

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении всех новогодних праздников дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга будут работать без выходных. Так, с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года каждый день уборкой улиц будут заниматься более 1 тысячи дворников и 900 спецмашин. Об этом 29 декабря 2022 года рассказали в Смольном.

- Для дорожных и коммунальных служб праздничные дни – это трудовые будни. Только в новогоднюю ночь на трудовую вахту заступят около 600 работников ручной уборки и более 800 единиц уборочной техники дорожных предприятий. На особом контроле – традиционно центральная часть города, - сообщил вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Помимо этого, на протяжении длинных выходных в Петербурге будут дежурить 12 аварийных бригад, которые будут следить за состоянием дорог. В случаях подтоплений, обнаружения открытых люков – их задача выставлять предупреждающие ограждения, сообщать о происшествиях в дежурные службы профильных ведомств или ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.