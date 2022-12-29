Чемпионка СССР упала и сломала руку на гололеде в Петербурге

Чемпионка СССР пострадала, упав на гололеде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще один известный человек пострадал от петербургского гололеда. На этот раз в больницу увезли многократную чемпионку Ленинграда, СССР по спортивному ориентированию Ирину Степанову. В минувшую среду она поскользнулась и упала на улице, получив перелом руки.

- В больницу 70-летняя пострадавшая обратилась поздним вечером 28 декабря, - пишет «Мойка 78».

После оказания помощи женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

Напомним, что чуть больше недели назад тяжелую травму на гололеде получил старейший работник БДТ имени Товстоногова Адиль Велимеев. У 83-летнего заслуженного деятеля культуры диагностировали перелом черепа. Сейчас пациент находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.