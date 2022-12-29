Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года главный музей Санкт-Петербурга будет работать по праздничному расписанию. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе музея.

- 31 декабря Эрмитаж и Главный штаб будут работать в обычном режиме с 11:00 до 20:00 часов, но кассы закроются раньше, в 18:00 часов, - рассказали в пресс-службе музея.

Также во время новогодних праздников будут организованы продленные дни, чтобы все посетители успели побывать в музее. 3, 4, 6 и 7 января музеи будут открыты с 11:00 до 20:00 часов, а кассы до 19:00 часов.

С 3 по 7 января в Главном музейном комплексе в дневное время будут паузы в приеме посетителей 13:00–14.00 и 15.00–16.00. Это необходимо для того, чтобы избежать массового скопления людей во входной зоне и гардеробе.