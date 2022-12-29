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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:14

Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники

Для посетителей организовали продленные дни
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники

Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный Эрмитаж изменил график работы на новогодние праздники. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года главный музей Санкт-Петербурга будет работать по праздничному расписанию. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе музея.

- 31 декабря Эрмитаж и Главный штаб будут работать в обычном режиме с 11:00 до 20:00 часов, но кассы закроются раньше, в 18:00 часов, - рассказали в пресс-службе музея.

Также во время новогодних праздников будут организованы продленные дни, чтобы все посетители успели побывать в музее. 3, 4, 6 и 7 января музеи будут открыты с 11:00 до 20:00 часов, а кассы до 19:00 часов.

С 3 по 7 января в Главном музейном комплексе в дневное время будут паузы в приеме посетителей 13:00–14.00 и 15.00–16.00. Это необходимо для того, чтобы избежать массового скопления людей во входной зоне и гардеробе.