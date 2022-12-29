Морской порт Петербурга не принял ни одного судна в 2022 году

Ни одного судна не было в морском порту Петербурга за год Фото: Артем КИЛЬКИН

В почти прошедшем 2022 году в морском порту Петербурга не было ни одного судохода. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, такая тенденция может сохраняться еще два года. Об этом он рассказал на пресс-конференции ТАСС в четверг, 29 декабря.

- Раньше в порту за год могли побывать 800 судоходов. И около 800-900 тысяч пассажиров. Но по понятным всем причинам сейчас такого нет. Для поддержки порт получает льготы по имущественным налогам, - объяснил Валерий Москаленко.

Перевозчик пытается оптимизировать затраты. Планируется сдавать в аренду помещения порта, которые не используются. Но это тоже не так уж и просто. Некоторые территории относятся к госгранице и не подлежат сдаче. Чтобы компенсировать затраты, придется вовлечь в оборот имущество.