Женщина погибла в пожаре на проспекте Ветеранов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический пожар произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга. В шестом часу вечера 29 декабря 2022 года на пуль экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилой квартире на проспекте Ветеранов. На место направили бригаду спасателей. Об этом рассказали в управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

- В 17:16 часов поступило сообщение о пожаре в доме 1, корпус 1, по проспекту Ветеранов. Горела двухкомнатная квартира. В ней обгорела обстановка на площади семи квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

На место прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Меньше, чем за полчаса они справились с огнем. Однако в квартире обнаружили погибшую женщину.

На данный момент на месте работают специалисты, которые устанавливают причину возгорания.