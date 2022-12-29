Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 16:08

Техосмотр подорожает в Петербурге с 1 января 2023 года

Проверить машину можно будет за 1543 рубля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Цена за ТО увеличится со следующего года

Цена за ТО увеличится со следующего года

Фото: Олег ЗОЛОТО

Техосмотр автомобилей резко подорожает в Петербурге с 1 января. Его стоимость увеличится почти в два раза. К слову, последний раз цена процедуры менялась целых 10 лет назад, в 2012 году. Тогда максимальная стоимость составила 881 рубль.

Со следующего года проверить машину можно будет за 1543 рубля. Плата за техосмотр мототранспортных средств вырастет еще сильнее, с 294 до 515 рублей.

Изменится и цена за ТО для автобусов и троллейбусов. Если раньше стоимость составляла 2778 и 3444 соответственно, то теперь это будет 1586 и 1909 рублей. Максимальная плата может достичь 3498 рублей: это зависит от тоннажа.

Организации будут устанавливать цены для техосмотра самостоятельно, но ориентироваться должны на постановление правительства региона. Напомним, в прошлом году в России частично отменили обязательных техосмотр.