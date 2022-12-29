Роспотребнадзор проверит воздух после пожара в бизнес-центре в Петербурге

Пламя охватило 150 квадратных метров. Фото: Скриншот

Роспотребнадзор проверит воздух после мощного пожара в Калининском районе Петербурга. Напомним, вечером 29 декабря на улице Непокоренных загорелся бизнес-центр «Берег». Пламя охватило 150 квадратных метров.

- На место чрезвычайной ситуации выехали специалисты, которые взяли пробы атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Они проверят содержание в воздухе загрязняющих и опасных веществ, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Исследование проведет Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пробы уже направлены в лабораторию. О результатах проверки позже сообщит Роспотребнадзор Петербурга. Ведомство держит на контроле ликвидацию последствия пожара.