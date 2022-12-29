Врачи Педиатрического университета Петербурга прооперировали плод в утробе матери

Сейчас мама малыша чувствует себя хорошо. Фото: vk.com/gpmu.clinic

Врачи Педиатрического университета в Петербурге во второй раз прооперировали плод в утробе матери. У ребенка был выявлен порок развития плода spins bifida. Срок беременности на момент операции составлял 25 недель.

- Малышу в утробе поставили диагноз – расщепление позвоночника. Это один из самых серьезных дефектов нервной трубки плода. При этой патологии околоплодные воды начинают разрушать спинной мозг и нервные корешки малыша, - объясняет пресс-служба университета.

Обычно детей с таким диагнозом оперируют в первый день после рождения. Но доказано, что если прооперировать малыша до рождения, то улучшится его неврологическое развитие и повысится качество жизни.

Мама ребенка легко решилась на длительную рискованную операцию. Сейчас она находится под наблюдением лучших специалистов клиники. Новый год женщине придется провести в палате, но это ее совсем не огорчило: ради ребенка она готова на все.