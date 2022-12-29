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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 17:40

Прокуратура начала проверку после пожара в бизнес-центре Петербурга

Пламя охватило 150 квадратных метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пламя охватило 150 квадратных метров. Фото: Скриншот

Пламя охватило 150 квадратных метров. Фото: Скриншот

Прокуратура Калининского района проводит проверку после пожара в бизнес-центре «Берег» на проспекте Непокоренных. Пожарные боролись с огнем более трех часов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 29 декабря.

- Органы пожарного надзора проводят проверку и устанавливают причины произошедшего. Районная прокуратура будет контролировать ход и результаты проверки, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, складское помещение загорелось около четырех часов вечера. Пламя охватило 150 квадратных метров. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Работников и посетителей бизнес-центра эвакуировали. На место ЧП выезжали шесть пожарных машин и 30 спасателей.