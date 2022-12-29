Петербуржец, до смерти избивший знакомую, проведет 12 лет в колонии

Суд назначил мужчине 12 лет колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор мужчине, который до смерти избил знакомую. Инцидент произошел в декабре прошлого года в доме на Петровском проспекте. Женщина скончалась в больнице от травм. А на виновного завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- В конце декабря мужчина избил свою приятельницу: ударил по лице неустановленным предметом. Женщину увезли в медицинское учреждение, а смерть наступила 6 января, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Во время судебного заседания подсудимый не признал свою вину и отказался давать показания. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Осужденный проведет 12 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.