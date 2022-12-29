Пожарные локализовали огонь в бизнес-центре на проспекте Непокоренных в Петербурге

Огонь тушили в течение четырех часов. Фото: Скриншот

Пожар в бизнес-центре в Калининском районе Петербурга удалось локализовать спустя четыре часа. Напомним, пламя охватило территорию площадью 150 квадратных метров. Пожар на проспекте Непокоренных тушили 30 спасателей МЧС и шесть пожарных машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Пожар начался в 16:41, а локализовать огонь удалось в 20:45. Ликвидация возгорания продолжается, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Напомним, Роспотребнадзор проверит воздух около ближайшей жилой застройки на наличие загрязняющих веществ. Прокуратура Петербурга проводит проверку и выясняет причины и обстоятельства случившегося.