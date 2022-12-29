19-летняя девушка пропала в Петербурге три дня назад

Волонтеры ищут молодую петербурженку. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» оправятся на поиски пропавшей жительницы Петербурга. 19-летняя девушка пропала в Петергофе три дня назад. Ориентировка с ее фотографией появилась в сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девушка 2003 года рождения пропала 26 декабря. С того дня нет информации о ее местонахождении, - говорится в ориентировке которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей молодой петербурженки составляет 167 сантиметров. Она нормального телосложения. Волосы темного цвета с бирюзовыми прядями. Карие глаза. В день исчезновения на ней было надето бирюзовое пальто, светлые штаны и светлые кроссовки.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшей 19-летней девушки.