Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 декабря 2022 19:36

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП на проспекте Ленина в Петербурге

Малышку с травмами госпитализировали в медучреждение
Анастасия НУРАДИЛОВА
Малышку с травмами госпитализировали в медучреждение

Малышку с травмами госпитализировали в медучреждение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухлетняя девочка пострадала в дорожно-транспортном происшествии вечером в среду, 28 декабря. Инцидент случился в Колпинском районе Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 36-летний водитель «Фольксваген Каравелла» разворачивался на регулируемом перекрестке проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко. Он не предоставил встречной «Ладе Приоре» преимущество, и машины столкнулись, - говорится в сообщении ведомства.

В аварии пострадала маленькая девочка. Двухлетний ребенок в момент ДТП находился на пассажирском сидении в «Ладе Приоре». Малышку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В обстоятельствах случившегося будут разбираться дознаватели ГИБДД.