Волонтеры ищут 33-летнего мужчину, пропавшего в Мурино месяц назад. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 33-летнего жителя Мурино, который пропал месяц назад. Ориентировка с его фотографией появилась на странице сообщества отряда во «ВКонтакте».

- Мужчина 1989 года рождения пропал 27 ноября. С тех пор нет информации о его местонахождении, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшего мужчины составляет 181 сантиметр. Он худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами. В чем он был одет в день исчезновения – никто не знает. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски жителя Мурино в ближайшее время.