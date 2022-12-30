Дождь, снег и до -5 градусов прогнозируют в Ленобласти 30 декабря

Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода прогнозируется в Ленинградской области в пятницу, 30 декабря. В некоторых районах пройдут дожди и снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Утром и днем ожидается гололедица. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -10 градусов. Днем будет от 0 до -5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться ночью и повышаться днем, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается в этот день в Северной столице. Скорость ветра разных направлений составит от 6 до 11 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет от -2 до -4 градусов, а днем потеплеет до +3 градусов. На дорогах ожидается сложная обстановка и гололедица.