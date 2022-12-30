Мокрый снег с дождем накроет Петербург в пятницу, 30 декабря

Слякоть, мокрый снег и дождь. Увы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Настоящая новогодняя погода порадовала жителей Петербурга ранним утром пятницы. Увы, но это последний подарок от природы, дальше пойдут неприятные сюрпризы. Уже к полудню снег станет мокрым, а к вечеру и вовсе превратится в дождь. Вся снежно-новогодняя красота растает.

- 30 декабря в Петербурге ожидается снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь. Утром и днем местами гололед. Ветер южный направлений умеренный. Температура воздуха утром -1...-3 градуса, днем +1...+3, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Давление останется низким и составит 752 мм ртутного столба. Из-за снега, слякоти и гололеда обстановка на дорогах сложная. Водителей призывают к осторожности и внимательности.

Теплая погода задержится и на Новый год. 31 декабря в течение суток будет +2. Столько же и в ночь на 1 января. А днем потеплеет до +4. Синоптики уже ждут рекорда.