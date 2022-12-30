Скидку на проезд в метр дадут только по ЕКП и "Подорожнику". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 30 декабря 2022 года. Мы собрали основные события предпоследних рабочих суток года. За пару дней до его окончания Смольный все же смог подсластить пилюлю в виде ежегодного подорожания цен на проезд в транспорте. Власти договорились с платежной системой «Мир» о скидках в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Изначально оплату по Единым картам петербуржца (ЕКП) и картами «Мир» хотели приравнять к тарифу проездного «Подорожник», но в последний момент сделали скидку. При стандартном тарифе в 65 рублей, проезд по «Подорожнику» обойдется в 44 рубля, по карте «Мир» - 43, по виртуальной карте «Мир» в мобильном приложении - 41 рубль. По ЕКП - 42 и 40 соответственно.

В метро с 1 января проезд будет стоить 70 рублей. Увы, но для обладателей карт «Мир» скидок не предусмотрено. А обладатели ЕКП в любом виде будут платить всего 47 рублей. По «Подорожнику» - 49.

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