1,5 млн квадратных метров жилья построят вдоль трамвайной линии «Славянка»

Вдоль трамвайной линии"Славянка" построят 1,5 млн "квадратов" жилья. Фото: gov.spb.ru

Строительство трамвайной линии «Славянка» позволит построить в районе ее пролегания 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил губернатор Петербурга. Все просто: раньше транспортной инфраструктуры там почти не было, а теперь - будет.

- Реализация совместно инфраструктурного проекта трамвайной сети по маршруту «Станция метро «Купчино» – поселок Шушары – поселок Славянка» позволит построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 млн квадратных метров жилья, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор сообщил, что город договорился о получении дополнительного финансирования проекта из федерального центра. Это поможет ввести линию в эксплуатацию к 2025 году.

Напомним, что «славянка» станет второй после «Чижка» частной трамвайной линией в Петербурге. Ее построят на средства компании-застройщика, которая возводит жилье в Пушкинском районе.